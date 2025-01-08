Ünlü Amerikalı girişimci Elon Musk'ın İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool'a ilgi duyduğu ve bu kulübü satın almak istediği konusu, Musk'ın babası Errol Musk tarafından teyit edildi. Errol Musk, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, oğlunun bu isteğinin kişisel bağlar nedeniyle oldukça anlamlı olduğunu belirtti. Errol Musk, "Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile" dedi.

Musk daha öncesinde de Manchester United'ı satın almak istedi

Elon Musk'ın futbol dünyasına olan ilgisi yalnızca bu değil. Daha önce de sosyal medyada Manchester United'ı satın almakla ilgili şakalar yapmıştı. Bu durum, Musk'ın spor dünyasına olan ilgisinin ve yatırım yapma potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Liverpool'un şu anki sahibi olan Fenway Sports Group, geçtiğimiz yıl kulübün azınlık hisselerini ABD merkezli yatırım şirketi Dynasty Equity'ye satmıştı. Bu satış, pandemi döneminde oluşan finansal yükleri hafifletmek amacıyla yapılmıştı.