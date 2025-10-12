Elon Musk’ın SpaceX şirketinin Starlink uyduları kontrolden çıkmaya başladı. Uzmanlar, her gün 1 ila 2 uydunun atmosfere girerek yandığını ve sayının hızla artmakta olduğunu bildiriyor.

Binlerce uydu yörüngede

2019’dan bu yana SpaceX, 8 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı. 2025 yılında ise bu sayı 2 binden fazla arttı. Planlanan tüm sistem tamamlandığında, Dünya yörüngesinde 30 binden fazla düşük irtifa uydusu bulunacak. Çin’in ek planlarıyla bu sayı daha da artabilir.

Uydu ömrü ve atmosfere giriş

Starlink uydularının ortalama ömrü beş yıl. Süresi dolan uydular kontrollü biçimde atmosfere yönlendiriliyor, ancak süreçte ortaya çıkan metal ve kimyasal kalıntılar üst atmosferi kirletebilir. Araştırmalar, bu kirliliğin ozon tabakasında zincirleme bozulmalara yol açabileceğini öne sürüyor.

Uzay çöpü ve Kessler Sendromu riski

ABD FAA raporuna göre, 2035’e kadar her yıl 28 bin Starlink parçası atmosfere yeniden girebilir. Bilim insanları, zincirleme çarpışma senaryosu “Kessler Sendromu”nun riskini vurguluyor. Eğer yörünge aşırı kalabalık hale gelirse, birkaç uydunun çarpışması yeni enkazlar yaratabilir ve insanlığın uzaya erişimi uzun süre engellenebilir.

Güneş fırtınaları da tehlikeli

Güneş’in artan aktivitesi, güçlü fırtınalar sırasında yüzlerce uydunun kontrolsüz biçimde düşmesine neden olabilir. “Güneş maksimumu” dönemlerinde atmosferik sürtünme artarak uyduların yanmasını hızlandırıyor.

Uzayın geleceği tehdit altında

Uzmanlar, uzay çöplüğünün küresel bir kriz potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Smithsonian Astrofizikçisi Jonathan McDowell, “Yörüngedeki kalabalık, sadece gökyüzünü değil, insanlığın gelecekteki uzay hayalini de tehdit ediyor” uyarısında bulundu.v