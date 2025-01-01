Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahip olduğu sosyal medya platformu X’te şaşırtıcı bir değişiklik yaptı. Musk, ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirdi ve profil fotoğrafını, aşırı sağcı grupların sembolü olarak bilinen Pepe the Frog’a çevirdi. Peki, Musk’ın bu hamlesinin arkasında ne yatıyor?

Elon Musk’ın Şaşırtıcı Hareketi Elon Musk, X platformundaki profil ismini "Kekius Maximus" olarak değiştirdi. "Kekius", oyun dünyasında sıkça kullanılan "kek" kelimesinin Latin versiyonu olarak tanımlanıyor. Ancak bu terim, yalnızca oyun camiasında değil, aşırı sağ gruplar arasında da yaygın olarak kullanılıyor.

Musk, profil fotoğrafını değiştirerek Pepe the Frog’u seçti. Bu meme, internet kültürünün önemli bir parçası olsa da aşırı sağcılar tarafından sembol hâline gelmişti. Musk’ın bu seçimle neyi hedeflediği, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor.

Elon Musk’ın bu hamlesi, internet şakalarını baz alan kripto paralar üzerinde etkili oldu. 5 Kasım’da ABD Başkanı seçilen Donald Trump’a yakın isimlerden olan Musk, bu tür sembolik hamlelerinin, daha önce olduğu gibi, kripto para piyasalarını nasıl etkilediğine dair yeni bir örnek oluşturuyor. Memecoin’lerin değeri, Musk’ın hareketleriyle birlikte artış gösterdi.

Musk’ın Geçmişteki Hamleleri Musk, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kripto para piyasalarını sıkça etkileyen bir figür haline geldi. Geçmişte Dogecoin gibi memecoin'lerin değeri, Musk’ın Twitter'da yaptığı şakalar ve paylaşımlar sonucu büyük bir artış yaşamıştı. Şimdi, X’teki son hamlesiyle benzer bir etki yaratıp yaratmayacağı merak konusu.