Musk, genel kuruldan saatler önce yayınladığı mesajında, olumlu oy sayısının 1.4 milyar adete ulaştığını belirtti ve bu rakamın, paketin kesinleşmesi için gereken 1 milyar oyu aştığını vurguladı.

Genel kurul öncesi gelişmeler

Musk'ın paylaştığı bilgilere göre, hem hisse senedi opsiyon paketinin hem de Tesla'nın merkezinin Delaware'den Teksas'a taşınması yönündeki oylamalar, kuruldan geçmek üzere. Özellikle genel kurula online olarak katılan hissedarların veya eğilimlerini açıklayan ortakların oyları bu süreçte belirleyici oldu. Musk, bu oylamalarda büyük destek gördüğünü ifade etti.

Büyük hissedarların tutumu

Tesla’nın en büyük hissedarlarından Norveç Varlık Fonu ve ABD’nin en büyük kamu emeklilik fonlarından Calpers, Musk’ın aleyhinde oy kullanacaklarını daha önce açıklamışlardı. Buna karşılık, Scottish Mortgage Investment Trust ve Ark Investment Management gibi büyük kurumlar ve milyarder yatırımcı Ronald Baron, Musk’ın lehinde oy kullanacaklarını duyurmuşlardı.

Küçük yatırımcıların etkisi

Tesla, diğer büyük teknoloji şirketlerine kıyasla daha fazla sayıda küçük hissedara sahip. Bu küçük yatırımcıların büyük çoğunluğunun Musk’ın lehinde oy kullanma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Genel kurulda, salt çoğunlukla karar alınacak oylamada, Musk ve kardeşi Kimbal Musk’ın oy haklarının bulunmadığı biliniyor.

Opsiyon paketinin detayları

Hisse senedi opsiyon paketinin kabul edilmesi halinde Elon Musk, yaklaşık 304 milyon adet Tesla hissesini, tanesi 23.3 dolardan satın alma hakkına sahip olacak. Bu durumda, Musk’ın Tesla’daki hissesi yüzde 20’ye yükselecek. Perşembe öğlen saatleri itibariyle Tesla hisseleri 177.3 dolardan işlem görmekte ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 565 milyar dolar civarında seyrediyor.

Musk'ın mesajı

Musk, mesajında "Oylama büyük bir çoğunlukla kazanıldı. Hisse senedi opsiyon paketim onaylanıyor ve Tesla'nın merkezini Teksas'a taşıma kararı da geçiyor. Destek veren tüm hissedarlara teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Bu gelişmeler, Tesla’nın geleceği ve Musk’ın şirket içindeki konumunu daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Musk’ın liderliğinde Tesla, yenilikçi projelere imza atmaya ve elektrikli araç piyasasında öncülüğünü sürdürmeye devam edecek.