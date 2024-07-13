Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun X platformuna konuşmaları sansürlemesi karşılığında ceza vermemeyi teklif ettiğini ileri sürdü. Musk, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi," ifadelerini kullandı.

AB’nin yanıtı

AB Komisyonu, Elon Musk'ın iddialarını sert bir dille reddetti. İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak," değerlendirmesinde bulundu. Breton, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) X ve diğer büyük platformlara çözüm taahhütleri sunma imkanı verdiğini hatırlatarak, "Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi," ifadesini kullandı.

Soruşturma ve ön bulgular

AB Komisyonu, X platformuna yönelik soruşturmada, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki ön bulgularını şirkete iletti. Komisyon, X'in mavi onay işaretinin yanıltıcı bir şekilde kullanıldığını, reklam şeffaflığı sağlamadığını ve araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini engellediğini belirtti. Bu bulguların doğrulanması durumunda X'e dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesilebileceği ifade edildi.

Musk’ın tepkisi ve sonraki adımlar

Elon Musk, AB'nin suçlamalarına karşı sert bir tepki gösterdi ve X platformunun kendisini savunacağını belirtti. Musk, AB'yi mahkemeye vermeyi düşündüğünü açıklarken, Breton, "Nasıl istersen," yanıtını verdi. AB Komisyonu, yasal prosedürlere uygun olarak hareket ettiklerini ve sürecin hukukun üstünlüğü çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.