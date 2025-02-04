Elvin Levinler Babasının Mezarı Başında Duygusal Anlar Yaşadı

Ünlü oyuncu ve fenomen Elvin Levinler, babasını kaybettikten sonra büyük bir acı yaşadı. 21 Ocak'ta babasını kaybeden Levinler, kısa bir süre sonra kalp ameliyatı geçirdiğini duyurmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

"Elim kalbime gidiyor"

Levinler, babasının mezarı başında bir fotoğraf paylaştı ve şu duygusal mesajı paylaştı:

"Babamın üzerimize - özellikle 4’ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı… Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum. Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım."

Sağlığına kavuştu

Levinler, aynı zamanda hastanede geçirdiği kalp operasyonuyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."

Levinler, babasına olan veda anını ölümsüzleştiren fotoğrafın, uzaklardan ona yardımcı olan can dostu sayesinde çekildiğini belirterek, "Bu anı gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.