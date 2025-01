Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesinde, Karşıyaka evinde Yunan takımı Patras'a 77-81 kaybederek, tur şansını mucizelere bıraktı.

Son hücumda, arka arkaya 3 kere top çemberden dönmeseydi, maçın başını veya sonunu biraz daha iyi oynayabilseydik yada Fenerbahçe maçındaki taraftar salonda olsaydı, bambaşka bir yazı yazacaktım. Çünkü o zaman kazanmış olacaktık. 2.lig voleybol maçlarını bile bundan fazla seyirciye oynadığımız düşünülürse, Şampiyonlar Ligi son 16 maçının bu kadar az taraftar ile oynanmasını hazmetmek, bana çok zor geldi.

Bir kere önden şunu söylemeliyim: Dün parkeye çıkan bütün oyuncularımızın alınlarından öperim! Hepsi olağanüstü mücadele ettiler. Her topa saldırdılar. Bu kadar eksik kadroya rağmen, neredeyse maçı kazanıyorlardı. Tırpancı, Akyazılı, Muhsin Yaşar kendilerini bir kere daha ispat ettiler. Hakan Sayılı, Russell ve Demirel'i de çok iyi oyunlarından dolayı kutlarım. McDermott çok şanssızdı.

Karşıyaka taraftarı her zaman, sahada mücadele edenin hastasıdır! Biz en çok savaşan oyuncuları sevdik! Mustafa Aşan gibi yıllarca Karşıyaka'nın orta sahasında oynayan ve anımsadığım kadarı ile 8 sezonda sadece 2 gol üretmesine rağmen, onun kadar sevilen bir oyuncu hatırlamıyorum. Bunun da tek sebebi, terinin son damlasına kadar mücadele etmesiydi. Dün akşam, bu ruhu sahada gördük. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Sokullu Mehmet Paşa'nın donanmamız yakıldıktan sonra ettiği, efsane bir söz vardır, ve tarih kitaplarına geçmiştir. "Siz, bizim donanmamızı yakarak, sakalımızı traş ettiniz. Biz Kıbrıs'ı alarak, sizin kolunuzu kestik! Traş edilen sakal, daha gür bir şekilde çıkar. Ama kesilen kol yerine gelmez diye...

Giden oyuncular sadece sakalımızın traş edilmesiydi. Ufuk hoca başımızda olduğu sürece daha iyilerini bulabilirdik. Çünkü Ufuk hocamızın kadro mühendisliğindeki yeteneği ortadaydı. Ama Ufuk hoca gidince kolumuz kesilmiş gibi oldu! Bu işte (Ufuk hocamızın istifaya mecbur edilmesinde) emeği geçen herkesin....

Bazıları kına yaksın! Şu an menfaati için ellerini oğuşturan kim varsa Allahından bulsun! Yıllardır Ufuk hoca gitsin diye mum yakanlar! Haydi gözünüz aydın! Herhalde yerine Obra'yı getireceksiniz!

Kulüp şirketleşince, ki bu söylemin doğrusu şu: Kulüp özelleşince yada çok daha doğru bir ifade ile kulüp satılınca! sihirli değnek deymiş gibi kulübün düzeleceğine inandırılmış, algısı ile oynanmış arkadaşlarım, şunu çok iyi bilsin ki değişecek olan tek şey, bazı kansız, vijdansız, ahlaksız tiplerin banka hesaplarındaki rakamlardır! Başka hiçbirşey değişmeyecek. Yine alt liglerde olacağız. Siz sanıyorsunuz ki güneylilerdeki gibi bir değişim yaşanacak. Başarıdan başarıya koşacağız! Yok öyle bir şey güzel kardeşim. Onlar iktidara yakınlığı ile yol aldılar. İktidar süper bir stat yaptı. İktidar destekledi. Bunları kollayan demeyeyim ama en azından adil maç yöneten hakemler yolladı ve küresel güç de olmanın avantajı ile başarı geldi.

Bizde bu yukarıda saydıklarımın hangisi var? Küresel güce sahip, başkan adayın var mı? iktidarla kol kola bir başkan adayı var mı? iktidarı stat yapmaya zorlayacak, baskı yapacak bir gücün var mı? Yok. Onun yerine Yüce Atatürk'ün emanet ettiği ay yıldız var! Onu armadan çıkartmadan, bu iktidar bize yüz verir mi? Peki o arma satılmadan, oradan ay yıldız'ın çıkartılması mümkün mü?

Allah korusun, Karşıyaka amatöre düşse, tellerden desteklerim. Sokakta oynasa kaldırımdan gırtlağım patlayana kadar desteklerim. Ama birinin malı olursa, kolumdaki dövmeyi bile silerim!

Hala olan bitene inanmakta güçlük çekiyorum. Çok değil sadece 20 gün önce, hem Avrupa'da hem de Türkiye Liginde şampiyonluk hesapları yapıyorduk! Şu an bütün taraftarın aklındaki soru, almış olduğumuz 8 galibiyet bizi ligde tutmaya yeterli olacak mı? Sanmıyorum.

Geçen sene 8 galibiyet ile ligde kalındı ama 2 takım çok zayıftı. Bu sene lig daha dengeli ve 8 galibiyet yetmeyebilir.

Bu konu burada kapanmadı. Ayın 22'si gelsin. Şu toz duman dağılsın. Önümüzü bir görelim. Gerisini konuşuruz..

Ah Turgay başkanım ah! Mumla arıyoruz seni! Lütfen geri dön!

Ve son söz sene başında gelen yönetime: Madem paranız yok, planınız, sponsorunuz, vizyonunuz yok ne demeye yönetime geldiniz? 1 ay önce, bu takımlar ile tarihe geçme fırsatınız var yazmıştım. Tüm branşlarda şampiyonluk yaşayabilirsiniz yazmıştım. O tren kaçtı. Şimdi yine de, galiba tarihe geçeceksiniz ama kurulduğundan beri, kesintisiz yer aldığımız Türkiye Basketbol Liginden bizi düşüren yönetim olarak... Tebrikler...

Sevgi ve Saygılarımla