Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacakların aylıkları arasındaki farkları değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emekli aylıklarındaki farklarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Işıkhan, “Bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasındaki aylık farkları incelemekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelerek durumu değerlendirip görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir soruya ise, “Böyle bir çalışmamız yok” yanıtını verdi.