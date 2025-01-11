Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda aldıkları ikramiyelere yapılacak zammı beklerken, ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları nedeniyle sınırlı bir artış planladığı iddiası gündeme geldi.

2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, 2025'te 500 TL artışla 3 bin 500 TL’ye çıkabileceği iddia ediliyor. Ancak bu artış, enflasyon karşısında alım gücü azalan emeklileri tatmin etmeyebilir.

Emeklilerin umutlu bekleyişi sürüyor

İlk ikramiyenin ödeneceği Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak. Emekliler, bayramdan önce hesaplarına yatacak ikramiyeler için net rakamların açıklanmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının 2025 yılının ilk yarısında %15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. Ancak bu artış, artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz bulunmuştu.