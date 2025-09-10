Aydın’ın Efeler ilçesinde, Uçuş Okulu’nda simülatör eğitmeni olarak görev yapan emekli Kurmay Albay Ahmet Nevres (65), evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

Olayın detayları

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı’ndaki bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. TSK’dan emekli olduktan sonra THY’de öğretmen pilot olarak görev yapan ve daha sonra Aydın’daki Uçuş Okulu’nda simülatör eğitmeni olarak çalışan Nevres’ten haber alamayan çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, balkondan girerek kapıyı açtı. İçeri giren sağlık ekipleri Nevres’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

İnceleme ve soruşturma

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Nevres’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.