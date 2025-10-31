Emekli maaş promosyonlarında bazı özel bankaların 32 bin liraya kadar çıkan ödemeler için getirdiği ağır şartlar, emeklilerin tepkisine neden oldu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu uygulamaların yasalara aykırı olduğunu belirterek Rekabet Kurulu’na çağrıda bulundu.

100 bin lira kredi, sigorta, davet şartı...

Hayat pahalılığının arttığı dönemde maaş promosyonları emekliler için önemli bir gelir kalemi haline geldi. Kamu bankaları 2025 yılı için promosyon tutarlarını 12 bin lira seviyesinde tutarken, özel bankalar 32 bin liraya varan ödemeler için çeşitli şartlar öne sürüyor.

Bazı bankalar, emeklilere yüksek promosyon verebilmek için en az 100 bin lira kredi çekme, sigorta yaptırma, kredi kartı ile belirli miktarda harcama yapma, vadeli hesap açma veya yakınlarını davet etme gibi şartlar koşuyor.

Bu koşulların özellikle 70 yaş üzerindeki emekliler için karmaşık ve yerine getirilmesi güç olduğu belirtiliyor.

TÜKONFED’den sert tepki: “Bu şartlar yasal değil”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı bankaların ilan ve reklamlarda tüketiciyi yanılttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Promosyonun tam tutarını almak için başka bir emeklinin maaşının da aynı bankaya taşınması, belirli tutarda kredi kullanılması, sigorta yapılması veya harcama yapılması gibi zorunluluklar getiriliyor. Bunların hiçbirinin yasal dayanağı yok.”

Ağaoğlu, 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 61. maddesinin açıkça “aldatıcı ve istismar edici reklamların yasak olduğunu” belirttiğini hatırlattı. Ayrıca aynı kanunun 6. maddesinde de, “bir ürünün satışının başka bir hizmetin alınmasına bağlanamayacağı” hükmünün bulunduğunu vurguladı.

“Rekabet Kurulu ve Merkez Bankası harekete geçmeli”

Ağaoğlu, yasal düzenlemelere aykırı bu uygulamalar için Rekabet Kurulu’nu göreve çağırdı:

“Yapılacak inceleme sonucunda ihlal tespit edilirse, idari yaptırım uygulanmalı. Merkez Bankası da bu duruma müdahale ederek tüketicinin korunmasını sağlamalıdır.”

Ağaoğlu ayrıca, bu tür aldatıcı tanıtımlarla karşılaşan emeklilerin Reklam Kurulu’na belgeleriyle birlikte şikayet başvurusunda bulunabileceğini hatırlattı.