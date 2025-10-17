AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulacak ekonomi paketi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Güler, hem sosyal güvenlik sistemini hem de vergi yapısını ilgilendiren yeni düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu.

TBMM’de yaptığı açıklamada Güler, “Emlak vergisi, borçlanma prim oranları ve gelir düzenlemeleriyle ilgili teknik çalışmalar sürüyor. Bu paket, kamu maliyesinde dengeyi korurken çalışan ve emekli vatandaşlarımızın haklarını da güçlendirecek” dedi.

Emekli maaşlarında artış sinyali

Güler, özellikle emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemenin çalışanlara doğrudan yansıyacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 katına çıkarıyoruz. Bu adımla sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş almaları için haklarını iyileştiriyoruz.”

Bu değişiklik, yüksek ücretle çalışan sigortalıların prim ödemelerini artırarak ileride daha yüksek emekli maaşı almalarını sağlayacak.

Ayrıca Güler, Bağ-Kur kapsamında durdurulan ihya prim oranlarının da %45 olarak belirleneceğini ifade etti.

Prim oranlarında değişiklik

Yeni ekonomi paketi kapsamında borçlanma prim oranlarında da güncelleme yapılacak.

Güler, doğum hariç borçlanma prim oranının %32’den %45’e çıkarılacağını duyurdu.

“İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere sağlanan 4 puanlık prim teşvikini 2 puana indiriyoruz. Ancak imalat sektöründe yüzde 5’lik prim desteği devam edecek.”

Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor

Güler, emlak vergisi hesaplamalarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

“Aynı mahallede, aynı ilçede bile farklı değerlendirilen emlak vergisi oranlarını daha hakkaniyetli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Belediyelerin gelir kaybı yaşamadan dengeli bir sistem oluşturulacak.”

Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyon sürecinde eklenebileceğini belirtti.

Araç alım-satımına yeni noter harcı

Ekonomi paketinde araç alım-satımlarına ilişkin yeni bir nisbi noter harcı da yer alıyor.

Güler, “Sıfır ve ikinci el araçların noter satışlarında, asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 oranında noter harcı uygulanacak” dedi.

Ayrıca kuyumcular, galericiler, emlakçılar ve akaryakıt bayilerinin belirli limitlerde ödeme yapmalarının da zorunlu hale getirileceğini duyurdu.