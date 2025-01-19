2025 yılı için belirlenen zamlı maaş ödemeleri, SSK emeklileri için hesaplara yatırılmaya başlandı. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise birkaç gün içinde gerçekleşecek. Emekli Sandığı (memur emeklileri) maaşları ise ayın ilk günlerinde yatırıldı.

SSK emekli maaşı ödeme günleri

Zamlı SSK maaşları tahsis numarasına göre şu tarihlerde ödeniyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 : 17 Ocak

: 17 Ocak Tahsis numarası son rakamı 7 : 18 Ocak

: 18 Ocak Tahsis numarası son rakamı 5 : 19 Ocak

: 19 Ocak Tahsis numarası son rakamı 3 : 20 Ocak

: 20 Ocak Tahsis numarası son rakamı 1 : 21 Ocak

: 21 Ocak Tahsis numarası son rakamı 8 : 22 Ocak

: 22 Ocak Tahsis numarası son rakamı 6 : 23 Ocak

: 23 Ocak Tahsis numarası son rakamı 4 : 24 Ocak

: 24 Ocak Tahsis numarası son rakamı 2 : 25 Ocak

: 25 Ocak Tahsis numarası son rakamı 0: 26 Ocak

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise şu tarihlerde ödenecek:

Son iki haneleri 5, 7, 9 olanlar : 25 Ocak

: 25 Ocak Son iki haneleri 3, 1 olanlar : 26 Ocak

: 26 Ocak Son iki haneleri 4, 6, 8 olanlar : 27 Ocak

: 27 Ocak Son maaş ödeme günü: 28 Ocak (Son iki haneleri 0 ve 2 olanlar)

Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları için yapılan düzenlemeyle en düşük maaş, 14.469 TL'ye yükseltildi. Yasa tasarısı komisyondan geçti, Genel Kurul aşamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu farkların, Şubat başında emekli maaşlarına eklenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 için en düşük emekli maaşını %15.75 oranında artırarak 14.469 TL'ye çıkardı.