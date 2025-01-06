2025 yılı için emekli maaşlarına yapılan zam oranları belli oldu ve emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrası, zamlı maaşların ve enflasyon farklarının ne zaman ödeneceği netleşti.

2025 yılı maaş artışı ve ödeme tarihleri

2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak maaş zammı yüzde 15.75 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 11.54 olacak. Bu artış ile birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkacak.

Emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

Zamlı maaşlar, 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ancak ödemeler, her emeklinin tahsis numarasına göre belirli tarihlerde yapılacak. Bu da maaş farklarının ve zamlı ödemelerin farklı günlerde hesaplara yansıması anlamına geliyor.

4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı 2, 0: 28 Ocak

4C (Emekli sandığı) maaş ödeme günleri

Emekli Sandığı maaşları, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılacak. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık alanlar için:

00–40 doğumlular: Ayın 1. günü

41–46 doğumlular: Ayın 2. günü

47–49 doğumlular: Ayın 3. günü

50–53 doğumlular: Ayın 4. günü

54–99 doğumlular: Ayın 5. günü

6 aylık enflasyon farkı ne kadar?

2025 emekli maaşı zam oranları, 6 aylık enflasyon farkları baz alınarak belirlendi. Her ay için hak edilen enflasyon farkları şu şekilde:

Temmuz: Yüzde 3.32

Ağustos: Yüzde 2.47

Eylül: Yüzde 2.97

Ekim: Yüzde 2.88

Kasım: Yüzde 2.24

Aralık: Yüzde 1.03

Toplamda yüzde 15.75 zam oranı ile emekli maaşları güncellendi.

Memur ve memur emeklileri, 2025 yılı için açıklanan yüzde 11,54 oranındaki maaş artışı ve enflasyon farkını bu ay alacak. Ocak ayı itibarıyla yeni maaşlar, 15 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ayrıca, memurlar ve emekliler bu ödeme ile birlikte 2025’in ilk 14 gününe ait maaş farklarını da alacak.

Maaş farkları nereden çekilebilir?

Zamlı maaşlar ve fark ödemeleri, banka hesapları, PTT şubeleri veya ATM’lerden kolaylıkla çekilebilir. Maaş farkları, memurların belirli ödeme takvimine göre işlem yapmasını sağlayacak.

Enflasyon Farkı Ödemesi ne zaman yapılacak?

Bu yıl da memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının 15 Ocak’ta hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme belirtilen tarihte gerçekleşmezse, ilerleyen günlerde de ödemeler yapılabileceği ifade ediliyor.