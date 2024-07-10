Bugün verilen karar ve gelen son dakika bilgilerine göre en düşük emekli maaşının iyileştirmesi konusunda Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Abdullah Güler ve Mustafa Elitaş toplantı kararı almıştı.

Bir karara varılması konusunda yapılan görüşmelerde tarih verildi. Emekli maaşlarına zam için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yarın saat 15.30'da Ankara Beştepe'de bir araya gelecek.