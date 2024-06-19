Kritik tarih | 3 Temmuz

Bağ-Kur, memur ve SSK emeklileri için 3 Temmuz'da üç kez zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Milyonlarca emeklinin kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi bu enflasyon verilerinden sonra netleşecek.

Temmuzda emekliye üç kez zam

Temmuz zammı için emeklilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı açıklamada emeklilerin alacağı maaş zamlarını değerlendirdi. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahmini yüzde 25,81, memur emeklileri için ise yüzde 20,35 zam beklentisini duyurdu.

Seyyanen zam ve refah payı

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 22,72 zammı hak etti. Memur emeklileri ise yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile yüzde 17,4 zam alacak. Ocak ayında emekli maaşı artışı yüzde 37,5 iken, eklenen 5 puanlık refah payı sonucu yüzde 49,25'e yükseltilmişti. Erdursun, temmuz ayında da benzer bir değişiklik öngördü ve seyyanen zam ile refah payı artışının önemli bir adım olacağını belirtti.