Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, kendilerini hakim, savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak emekli öğretmen A.T.’yi dolandıran iki şüpheli, büyük bir vurgun gerçekleştirdi. "Terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacak" yalanıyla kandırılan öğretmen, 25 milyon TL'yi dolandırıcılara teslim etti.

Emekli öğretmen A.T., kendisini arayan dolandırıcılara, hakim, savcı ve emniyet görevlisi olduklarını söyleyerek güven verdi. Dolandırıcılar, A.T.’yi terör örgütlerine yönelik operasyon yapacakları bahanesiyle ikna etti ve A.T. kendisine ait 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytinlik bahçesini satarak toplamda 25 milyon TL parayı dolandırıcılara teslim etti.

Dolandırıcılara operasyon Başlatıldı

Şikayet üzerine, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. A.T., bankadan 4 milyon TL daha çektikten sonra parayı teslim etmek için dolandırıcılara yöneldi. Ancak, dolandırıcıların bu parayı alacağı sırada emniyet ekipleri devreye girerek operasyon başlattı.

Operasyon sonucunda, dolandırıcılar arasında T.E. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede, T.E.’nin Mersin, Kayseri, Antalya ve Bayramiç ilçelerinde de benzer dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli de yakalandı: R.G. emniyette

Çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, İstanbul’dan Ayvacık’a gelen diğer şüpheli R.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. R.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu büyük dolandırıcılık vakası, “Alo ben polis” gibi yalanlarla yapılan vurgunların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.