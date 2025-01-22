Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde yaşanan trajik olay, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin, evinin bahçesine bıraktığı mezar taşıyla herkesi hüzne boğdu.

Sokakta asılı halde bulundu

Olay, Kırkpınar Mahallesi’nde sokaktan geçen bir vatandaşın, bir ağaca asılı halde birini fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yalnız yaşayan Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Derin’in cansız bedeni, detaylı otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

"Yaptığı her iyilikten zarar gören adam"

Olayın ardından Derin’in evinde yapılan incelemelerde, kendi eliyle hazırladığı mezar taşı bulundu. Mezar taşında, “Yaptığı her iyilikten zarar gören adam - Şair Misrani” ifadeleri yer alıyordu.

Ahmet Misrani Derin’in, emekliliğinin ardından şairlikle uğraştığı ve çevresinde "Şair Misrani" adıyla tanındığı öğrenildi. Olay, mahalle sakinlerini ve tanıyanları yasa boğarken, polis ekipleri intiharın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.