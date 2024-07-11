Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon yarışı, emekli maaşlarına gelen zamla birlikte yeniden kızıştı. Bankalar, emeklileri kazanmak için promosyonlarını güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankaların tablo tablo listesi...
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %24,73'lük zam, bankaların verdiği promosyon miktarlarını da etkiledi. Bankalar, emekli maaşlarını belirli dilimlere ayırarak promosyon tutarlarını belirliyor. Emekli maaşı artanlar, daha yüksek promosyon alabilmek için bankalara başvurabilirler.
Promosyon dilimleri ve taban tutarlar:
- 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL
- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL
- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL
Özellikle özel bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarlarını 18.000 TL'nin üzerine çıkardı. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.
Bankaların emekli promosyon kampanyaları:
|Banka
|En Yüksek Promosyon
|Şartlar
|Garanti BBVA
|15.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|Ziraat Bankası
|12.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|Halkbank
|12.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|ING
|18.000 TL
|Otomatik fatura talimatıyla birlikte
|Denizbank
|12.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|Fibabanka
|12.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|İş Bankası
|12.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|QNB Finansbank
|16.200 TL
|CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile birlikte
|Türkiye Finans
|14.500 TL
|Davet edilen her emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül ile
|Vakıfbank
|12.000 TL
|3 yıl maaş taahhüdü
|Akbank
|17.500 TL
|2.500 TL chip-para ile birlikte
Önemli not:
- Promosyonlar genellikle 3 yıllığına verilir.
- Daha önce promosyon almış olanlar da yeni promosyon için başvurabilirler.
- Bankalar, yüksek promosyon için ek şartlar (ürün kullanımı gibi) isteyebilirler.