Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon yarışı, emekli maaşlarına gelen zamla birlikte yeniden kızıştı. Bankalar, emeklileri kazanmak için promosyonlarını güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankaların tablo tablo listesi...

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %24,73'lük zam, bankaların verdiği promosyon miktarlarını da etkiledi. Bankalar, emekli maaşlarını belirli dilimlere ayırarak promosyon tutarlarını belirliyor. Emekli maaşı artanlar, daha yüksek promosyon alabilmek için bankalara başvurabilirler.

Promosyon dilimleri ve taban tutarlar:

10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-9.250 TL

5.000-9.250 TL 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-13.000 TL

8.000-13.000 TL 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-15.500 TL

10.000-15.500 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-18.000 TL

Özellikle özel bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarlarını 18.000 TL'nin üzerine çıkardı. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Bankaların emekli promosyon kampanyaları:

Banka En Yüksek Promosyon Şartlar Garanti BBVA 15.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü Ziraat Bankası 12.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü Halkbank 12.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü ING 18.000 TL Otomatik fatura talimatıyla birlikte Denizbank 12.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü Fibabanka 12.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü İş Bankası 12.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü QNB Finansbank 16.200 TL CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile birlikte Türkiye Finans 14.500 TL Davet edilen her emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül ile Vakıfbank 12.000 TL 3 yıl maaş taahhüdü Akbank 17.500 TL 2.500 TL chip-para ile birlikte

Önemli not:

Promosyonlar genellikle 3 yıllığına verilir.

Daha önce promosyon almış olanlar da yeni promosyon için başvurabilirler.

Bankalar, yüksek promosyon için ek şartlar (ürün kullanımı gibi) isteyebilirler.