2025'in ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zam sonrası bankalar, emeklileri çekmek için promosyon tutarlarını artırdı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler için promosyonlar 25 bin TL sınırına dayandı.

En yüksek promosyon 24 bin TL!

Kamu bankaları arasında Vakıfbank, ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye varan promosyon sunarak zirveye yerleşti. Özel bankalar da 20 bin TL ve üzerindeki promosyonlarla dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu güncel promosyonlar:

Kamu bankaları

Vakıfbank: 12 bin TL nakit promosyon + ek ödemelerle 24 bin TL

Ziraat Bankası & Halkbank: 8 bin – 12 bin TL arasında promosyon

Özel bankalar

Yapı Kredi: 11 bin 250 TL - 20 bin TL

Denizbank: 12 bin TL nakit + ek koşullarla 20 bin TL

TEB: 12 bin TL nakit + 9 bin TL ek ödemelerle 21 bin TL

ING Bank: 15 bin TL nakit + ek avantajlarla 20 bin TL

Garanti Bankası: 6 bin 250 TL - 15 bin TL

Akbank: 15 bin TL nakit + 2 bin 500 TL chip para

İş Bankası: 5 bin TL - 12 bin TL

Finansbank: 6 bin 250 TL - 15 bin TL

Türkiye Finans: 12 bin TL nakit + 2 bin 500 TL ek ödemeler

Başvuru nasıl yapılır?

Emekliler, promosyon almak için maaş taşıma işlemini e-Devlet üzerinden ya da doğrudan bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilir. Bankaların sunduğu ek avantajlar da değerlendirilerek en uygun seçenek tercih edilebilir.