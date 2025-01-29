2025'in ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zam sonrası bankalar, emeklileri çekmek için promosyon tutarlarını artırdı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler için promosyonlar 25 bin TL sınırına dayandı.
En yüksek promosyon 24 bin TL!
Kamu bankaları arasında Vakıfbank, ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye varan promosyon sunarak zirveye yerleşti. Özel bankalar da 20 bin TL ve üzerindeki promosyonlarla dikkat çekiyor. İşte bankaların sunduğu güncel promosyonlar:
Kamu bankaları
- Vakıfbank: 12 bin TL nakit promosyon + ek ödemelerle 24 bin TL
- Ziraat Bankası & Halkbank: 8 bin – 12 bin TL arasında promosyon
Özel bankalar
- Yapı Kredi: 11 bin 250 TL - 20 bin TL
- Denizbank: 12 bin TL nakit + ek koşullarla 20 bin TL
- TEB: 12 bin TL nakit + 9 bin TL ek ödemelerle 21 bin TL
- ING Bank: 15 bin TL nakit + ek avantajlarla 20 bin TL
- Garanti Bankası: 6 bin 250 TL - 15 bin TL
- Akbank: 15 bin TL nakit + 2 bin 500 TL chip para
- İş Bankası: 5 bin TL - 12 bin TL
- Finansbank: 6 bin 250 TL - 15 bin TL
- Türkiye Finans: 12 bin TL nakit + 2 bin 500 TL ek ödemeler
Başvuru nasıl yapılır?
Emekliler, promosyon almak için maaş taşıma işlemini e-Devlet üzerinden ya da doğrudan bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilir. Bankaların sunduğu ek avantajlar da değerlendirilerek en uygun seçenek tercih edilebilir.