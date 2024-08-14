Emekli maaş hesaplamaları hız kazanırken, emekliler Ağustos ayı promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon yarışında, bazı bankalar emeklilere 20 bin TL'ye kadar ödemeler sunabiliyor. İşte, emeklilere sunulan promosyon kampanyalarının detayları:

Emekli Promosyonları ve Banka Ödemeleri

1. Garanti BBVA:

10.000 TL’ye kadar emekli maaşı olanlara: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

2. Ziraat Bankası:

SGK emeklilerine, banka aracılığıyla maaş ödemesi yapıldığı takdirde 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi.

3. Halkbank:

3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon. 10.000 - 14.999,99 TL arası: 8.000 TL 15.000 - 19.999,99 TL arası: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL



4. ING Bank:

Maaşını ING’ye taşıyan SGK emeklilerine, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar promosyon.

Otomatik fatura talimatı ile toplamda 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı.

5. DenizBank:

3 yıl süreyle DenizBank'tan maaş almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon. 0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL



6. Fibabanka:

3 yıl boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere: 10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL 10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL 15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL



7. İş Bankası:

Maaşını İş Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıl boyunca promosyon ödemesi yapılacak; tutar maaşın 1 aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanacak.

8. QNB Finansbank:

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 16.200 TL’ye kadar promosyon fırsatı. 0 - 9.999 TL arası: 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL



9. Türkiye Finans:

Emekli maaşını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren emeklilere 14.500 TL’ye kadar promosyon. 9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL 10.000 - 14.999 TL arası: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL arası: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL



Emekliler, bu kampanyaları değerlendirerek kendilerine en uygun bankayı seçebilirler.