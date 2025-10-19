Emekli promosyonları son aylarda rekor seviyelere ulaştı. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen milyonlarca vatandaşa yüksek promosyon teklifleri sunuyor.

Şu anda özel bankalarda promosyon ödemeleri 32 bin TL’ye kadar çıkarken, kamu bankaları da rekabete dahil oldu. Promosyonlara ek olarak aidatsız kredi kartı, yüksek faizli hoş geldin mevduatları ve farklı avantajlar da emeklilere sunuluyor.

Eryılmaz: “Ocak ayı beklenebilir”

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı canlı yayında bankaların emeklilere sunduğu promosyonlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eryılmaz, kamu bankalarının son dönemde promosyon tutarlarını artırmasıyla özel bankaların rekabeti daha da kızıştırdığını belirtti. Şu anda 12 bin TL ile 32 bin TL arasında değişen promosyonlar verildiğini söyleyen Eryılmaz, yeni yılda bu rakamların daha da yükseleceğini ifade etti.

“Ocak ayında emekli maaşlarına zam gelecek. Bu nedenle bankalar promosyon tekliflerini yeniden güncelleyecektir. Şu anda en yüksek rakam 32 bin TL civarında. Ancak Ocak itibarıyla 40 bin TL seviyelerine doğru bir yükselişin yaşanması mümkün.”

Emekli maaş zammı promosyonları doğrudan etkileyecek

Uzmanlara göre, 2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı, bankaların promosyon politikalarını doğrudan etkileyecek. Maaşlar yükseldikçe, bankalar daha yüksek tutarlarda promosyon teklif etmek zorunda kalacak.

Bankacılık sektörü kaynakları, özellikle özel bankaların yeni yılda 40 bin TL’nin üzerine çıkabilecek kampanyalar için hazırlık yaptığını belirtiyor.

16 milyon emekli bankaların odağında

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bu da bankalar için ciddi bir müşteri portföyü ve nakit akışı anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, bu rekabetin artmasıyla birlikte 2025’te promosyon kampanyaları bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşabilir.