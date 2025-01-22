Ocak ayında bankaların sunduğu emekli promosyonları, sektördeki rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Emekli maaşını taşıyanlar, en yüksek promosyonu almak için bankalar arasındaki fırsatları incelemeye başladı. Bankalar, sundukları cazip tekliflerle bu yarışta öne çıkmayı hedefliyor.
En yüksek promosyon veren bankalar
İşte 2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarını taşıyanlara en yüksek promosyonu sunan bankalar:
AKBANK: SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme.
İŞ BANKASI: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş aralığına göre farklı teklifler mevcut.
ZİRAAT BANKASI: 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi.
HALKBANK: 3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan almayı taahhüt edenlere maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi.
VAKIFBANK: Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 24.000 TL’ye varan avantajlı paketler sunuluyor.
YAPI KREDİ: 3 yıl taahhütlü maaş taşıma anlaşmasıyla 18.000 TL’ye kadar promosyon ve ek ödüller.
GARANTİ BBVA: 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon.
QNB FİNANSBANK: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla dikkat çekiyor.
TÜRKİYE FİNANS: 14.500 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
DENİZBANK: Maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ve ek avantajlar.
ING BANK: 21.000 TL’ye kadar toplam promosyon fırsatı.
TEB: 18.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.