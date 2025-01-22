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DENİZBANK: Maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ve ek avantajlar.

TÜRKİYE FİNANS: 14.500 TL’ye kadar promosyon sunuyor.

QNB FİNANSBANK: 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla dikkat çekiyor.

GARANTİ BBVA: 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon.

YAPI KREDİ: 3 yıl taahhütlü maaş taşıma anlaşmasıyla 18.000 TL’ye kadar promosyon ve ek ödüller.

HALKBANK: 3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan almayı taahhüt edenlere maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi.

ZİRAAT BANKASI: 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi.

İŞ BANKASI: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Maaş aralığına göre farklı teklifler mevcut.

AKBANK: SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme.

İşte 2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarını taşıyanlara en yüksek promosyonu sunan bankalar:

Ocak ayında banka ların sunduğu emekli promosyon ları, sektördeki rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Emekli maaş ını taşıyanlar, en yüksek promosyonu almak için bankalar arasındaki fırsatları incelemeye başladı. Banka lar, sundukları cazip tekliflerle bu yarışta öne çıkmayı hedefliyor.

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