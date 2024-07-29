Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, CHP Milletvekili Namık Tan’ın Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini “masal” olarak tanımlamasına karşılık sert bir yanıt verdi ve Tan’ın derhal istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Milletvekili Namık Tan’ın Türkiye’nin denizlerdeki 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan sınırlarını "masal" olarak nitelendirmesi, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan sert bir tepki aldı. Yaycı, Mavi Vatan’ın Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki Misak-ı Milli’si olduğunu ve bu doktrinin “masal değil, bir destan” olduğunu vurguladı.

Yaycı, “Mavi Vatan, bir masal değil, bir destandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki Misak-ı Milli'sidir. Bu, bir deniz manifestosudur. 22 yıllık bir çalışmanın sonucunda yazdım ve 462 bin kilometrekarelik Türkiye'nin ekonomik deniz sınırlarını belirledim. Büyük Atatürk, denizi ve denizciliği Türk milletinin büyük milli ülküsü olarak göstermiştir. Atatürkçüyüm diye geçinenlerin Mavi Vatan’ı bir masal olarak nitelendirmesi, Yunan parlamenterlerin ve terör örgütü FETÖ’nün Mavi Vatan düşmanlığıyla benzerlikler taşımaktadır. Milletimiz, Mavi Vatan düşmanlarının asıl memleket ve millet düşmanı olduklarını biliyor" dedi.

İstifa çağrısı

Yaycı, Tan’ın Mavi Vatan ve Somali Antlaşması’na karşı çıkmasını eleştirerek, “DEM Parti ile Atatürkçü olduğunu ifade eden bir parti nasıl Mavi Vatan’a ve Somali Antlaşması’na karşı çıkabilir?” diye sordu. Yaycı, Tan’ın derhal TBMM’den ve partisinden istifa etmesi gerektiğini belirtti ve Tan’ın görüşlerinin Yunanistan’da kullanılmaya başlandığını vurguladı.

Yaycı, “Bu şahıs derhal TBMM'den ve partisinden istifa etmeye davet ediyorum. Eğer bu daveti kabul ederse, Yunan parlamentosunda görüşlerini dile getirmesi ve alkış alması muhtemeldir,” dedi. Yaycı ayrıca, “Namık Tan’ın görüşleri Yunanistan’ın eline malzeme verdi. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın artık Mavi Vatan’ı söylemlerinde kullanmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.