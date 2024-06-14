Pazarda konuşan bir emekli vatandaş, geçmiş yıllarda aldığı bin lira ikramiye ile kurban aldığını ancak bugün iki maaşıyla dahi bir hayvan alamadığını dile getirdi.

Bakırlıoğlu, yaptığı açıklamada CHP'nin önerisi doğrultusunda emeklilere bayramda bir asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini belirterek, bu sayede hem üreticilerin hem de vatandaşların kazanım sağlayacağını ifade etti.

Hayvan üreticileri de pazarda sıkıntılarını dile getirdi. Bir üretici, "Üretici olmak suç. Dışarıdan gelecek, iş oraya gidiyor. Para kazanamıyoruz. 100 tane kuzudan 5 tane verdik. Yabancıya destek verileceğine, bize destek verilse biz 500 koyun yaparız" diye konuştu.

Pazardaki atmosferi anlatan bir diğer satıcı ise, "Hayat şartları o kadar zorlaştı ki, ekonomi bozuk ama 10 bin lirayla da geçinilecek bir ekonomi kalmadı. Onlar farklı yaşıyorlar hayatı biz farklı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir üretici ise, "Millete para yok. 10 bin lira maaşla nasıl alsın? Keyfimiz sakat, hayvanları satamıyoruz." diyerek ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.