TÜİK’in açıkladığı eylül enflasyonu sonrası milyonlarca memur ve emeklinin yeni zam oranı belli oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak ölçülürken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

Memur ve emeklilerin maaşlarına ek zam

Memurlar toplu sözleşmeye göre zam alırken, enflasyon farkı hesaplaması da yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ise doğrudan enflasyon belirleyici olacak.

2026 yılı için memurların alacağı toplu sözleşme zamları:

İlk yarı: %11

İkinci yarı: %7

2027 yılı için:

İlk yarı: %5

İkinci yarı: %4

Bu rakamlara ek olarak, enflasyon farkları da maaşlara yansıtılacak.

Eylül enflasyonu ve maaş artışı

Eylül ayında TÜFE aylık %3,23, yıllık ise %33,29 olarak gerçekleşti. Temmuz ve ağustos ayı enflasyonları sırasıyla %2,06 ve %2,04 olmuştu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı %2,38 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinde: %11 toplu sözleşme zammına eklenen %2,38 enflasyon farkıyla toplam artış %13,65’e ulaşacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde: 3 aylık toplam enflasyon %7,50 olarak belirlendi, bu rakam şimdiden zam oranı olarak uygulanacak.

Geriye kalan ayların enflasyonu bekleniyor

Ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon verileri açıklandıktan sonra Ocak ayında zamlı maaşlar hesaplara geçecek. Bu nedenle geriye kalan 3 aylık enflasyon verisi takip edilmeye devam edecek.