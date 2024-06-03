Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,37 olarak açıkladı. 2024 yılının ilk beş ayındaki enflasyon oranı ise yüzde 22,72'ye ulaştı. Bu durum, emekli ve memurların Temmuz ayında alacağı zam oranının büyük ölçüde netleşmesine yol açtı.

Türkiye’de 10 milyon 331 bin 697 SSK'lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı mensubu olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor. SGK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklileri, Temmuz ayında yapılacak zammı dört gözle bekliyor.

Beş aylık enflasyon yüzde 22,72

TÜİK, Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6,70, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 4,53, Mart ayı enflasyonunu yüzde 3,16 ve Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,18 olarak açıklamıştı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 3,37 olarak gelmesiyle birlikte 2024’ün ilk beş ayındaki enflasyon oranı yüzde 22,72'ye yükseldi.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı

Emekli zammı için Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla geriye tek veri kaldı: Haziran enflasyonu. Altı aylık enflasyonun yüzde 25-26 bandında çıkması bekleniyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon farkı kadar zam alacak. Altı aylık enflasyonun yüzde 25 çıkması halinde SGK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yüzde 25 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklisi zamları

Memur ve memur emeklisi zamlarında ise farklı bir formül uygulanıyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Toplu Sözleşme'ye göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 zam yapılacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde, geçen tutar enflasyon farkı olarak memur ve memur emeklilerine ödenecek. Yasal düzenleme yapılmazsa, memur emeklilerinin zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 5 puan eksik, yüzde 20’de kalabilir.

Emekliye refah payı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz'da emekliye refah payı verilip verilmeyeceği konusunda "Bunu konuşmak için erken" yanıtını vermişti. Bakan Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için Temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

En düşük memur ve işçi emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Altı aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda çıkması ve refah payı verilmemesi halinde, en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 TL’den 15 bin 504 TL’ye, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 TL’den 13 bin 146 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli maaşı sorunu

Kök aylığı 10 bin TL’nin altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümetin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtması bekleniyor. Buna göre, 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, Temmuz’dan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bu durum, yeni emekli olacaklar için de geçerli olacak.