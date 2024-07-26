SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz döneminde 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam alırken, memur emeklileri ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,31 zam aldı.

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 Temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek ve toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olacak. SGK açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir."

Yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zamlı emekli maaşı da hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28'i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekliler için yeni düzenlemeler ve ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgileri takip etmeye devam edin.