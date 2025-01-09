Bir haber izlerken, emekli bir ağabeyimizin sözleri beni hem güldürdü hem düşündürdü. Emekli maaşı yetmediği için ağabeyimiz diyor ki, ‘’Bütün hayalim emeklilikte camiden eve, evden camiye gidecektim, bütün hayalim buydu ama olmadı kiram 10 bin TL. Doymak için çalışmak zorundayım.’’

Hayalin küçüklüğü bana komik geldi, hayale bak dedim kendi kendime. Avrupalı emeklinin hayali dünyayı gezmek, ağrıyan omuzları için dünyanın en güzel kaplıcalarında şifa bulmak vb olabilirken, benim yurdum emeklisinin hayali mahalle camisi ve ev arasında mekik dokumak, umre hayali bile kuramıyor, bütçe de dar hayal dünyası da dar.

Yakın zamanda bir emekli ağabeyimizle daha tanıştım. Rüya’nın okulunun karşısındaki taksi durağında çalışıyor Mustafa Ağabeyimiz. Emekli maaşı 12 bin TL imiş ve onun da ev kirası 10 bin TL imiş. O da geçinmek için hala çalışmak zorunda. Bu ülkede insanlar geçinebilmek için üç dört işte çalıştıktan sonra emekli olmak zorunda, uzun bir yolculuk emekli hayatına kavuşmak… Mustafa Ağabeyimiz bizleri tüm bu trajediler için de güldürmeyi başaran ender insanlardan. Taksi numaralarını kulübeye koyduğu ıstakaya dizdiği okey taşlarıyla takip ediyor, taze çayından da size ikram ediyor. Keşke herkes tüm bu zorlu şartlarda yaratıcı ve güler yüzlü olabilmeyi başarabilse. Keşke hayallerini büyütebilse.

Yaşlanmak güzeldir

Demi Moore’un son filmi ‘’The Substance’’ den çok etkilendim. Bir kere o ilaçla Demi Moore’un yani Elizabeth’in başına gelenler son dönemin Squid Game’inden çok daha korkunç. İnsan ölse de bunları yaşamasa dedirten cinsten. Filmim sonu gençlik için her şeyi yapmaya razı yıldızlarla çok tatlı alay ediyordu. Bana daha acı bir konuyu da anımsattı. Kendi kızını kıskanan ve onlarla yarışan anneleri. Senden bir parçayı bildiğin halde kıskanır boyuta gelmek… Acı çok acı ama kızı üzerinden “Ben daha iyiydim, onun yaşında benim belim 58 santimdi” diyen annelerle karşılaşmışızdır. Ben birkaç anne ile karşılaşmıştım ve gençlik aşkı boyutu dışında, farklı bir boyuta da götürdü film. İzlemeyenler için açık açık yazamıyorum, izlemenizi öneririm.