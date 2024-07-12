Ekonomik krizin etkilerini hisseden emekliler, devlet hastanelerinden randevu almakta zorluk çekiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel hastanelere de gidemeyen emekliler, sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşıyor.

İzmir’de 70 yaşındaki Mehmet Göç, iki ay içinde üç hastanede katarakt ameliyatı olamadı. Göç’ün durumu, emeklilerin sağlık hizmetlerine ulaşamamasının bir örneği olarak öne çıkıyor. Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe ise "İnsanların yüzüne ‘Burada tedavi olma, git özelde ol’ diyorlar," ifadelerini kullandı.

Çiğli - Alsancak - Üniversite Üçgeni

İzmir’de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Göç, Türkiye’deki milyonlarca emekliden yalnızca biri. KOAH, şeker hastalığı ve Alzheimer teşhisi olan ve 11 bin 550 TL emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Göç, gözündeki kataraktı iki aydır aldıramadı. Öncelikle 182’den randevu almaya çalışan Göç, daha sonra Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ancak hastane, teknik ekipman eksikliği nedeniyle Göç’ü tedavi edemedi. Bunun üzerine Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giden Göç, iki gün sonra aynı gerekçeyle burada da tedavi olamadı. Son olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran Mehmet Göç, randevu alamadığı için burada da tedavi olamadı.

'Emekliler tedavi hizmetlerine erişim istiyor'

Yaşanan bu durumun ardından DİSK’e bağlı Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, emeklilerin devlete prim ödediklerini ve temel hakları olan tedavi hizmetlerini talep ettiklerini belirtti. Yeşiltepe, "Emekli vatandaşlar temel hakları olan tedavi hizmetlerine erişim istiyor. Bu tür sorunlar, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle daha da artıyor. Eskiden yaptığımız eylemler ve açıklamalarla Sağlık Bakanı'na sesimizi duyurabiliyorduk, ancak şimdi bu mümkün değil. İnsanların yüzüne ‘Burada tedavi olma, git özelde ol’ deniyor," şeklinde konuştu.

'Herkes sağlık hizmetine erişebilmeli'

Tüm Emekli Sen Sendikası Başkanı Zeynel Abidin Ergen, sağlık alanındaki özelleştirme politikalarını eleştirerek, herkesin kolayca ve ücretsiz olarak sağlık hizmetlerine erişebilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca emekli maaşlarının memur maaşlarıyla eşitlenmesi gerektiğini de belirtti. Ergen, "Sağlık Bakanı'nın özel sektörde etkin olduğu bir dönemde sağlık reformu beklemek pek mümkün gözükmüyor," dedi.