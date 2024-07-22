TBMM Genel Kurulu, bu hafta içerisinde vergi reformu ve 9. Yargı Paketi'nin yanı sıra emekli maaş zammını içeren yasa tasarısını da ele alacak. Tasarının çarşamba günü yasalaşması ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi bekleniyor.

Yasa tasarısı, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngörüyor. Bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin emekli faydalanacak. Ayrıca, yurtdışı çıkış harcının da artırılması planlanıyor.

Emekliler, Temmuz ayı için belirlenen zam farklarını ağustos ayının ilk haftasında alabilecekler. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla birlikte karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekliler, uzun süredir bekledikleri zam farklarının ödenmesiyle ilgili olarak olumlu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, emekli maaşlarının artması beklenirken, bu durum emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Yasa tasarısının yasalaşmasının ardından, emekli maaşlarının artırılması ve diğer düzenlemelerin uygulamaya konması için teknik süreçlerin tamamlanması bekleniyor. Emekliler, güncel gelişmeleri ve resmi duyuruları takip etmeye devam ediyor.