Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, 1 Temmuz 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasına ait altı aylık enflasyon oranının yeniden belirlenmesi için Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) başvurdu. Federasyon, ayrıca enflasyon verilerinin hangi yöntemle belirlendiği, madde sepetinde yer alan madde fiyatları ile ağırlıkları konusunda bilgi talep etti.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığına yüzde 15,75 ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylığına ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ise yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, 15,75 olarak açıklanan son altı aylık enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı, ENAG ve İTO verilerinin çok altında kaldığını ifade ederek TÜİK'e başvurdu. Asgari, ücret, emekli aylığı ve memur maaşlarının merkez alınarak belirlendiği son altı aylık enflasyon verilerinin yeniden belirlenmesinin vurgulandığı başvuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’deki gerçek enflasyon oranının çok altında bulunması ve federasyon ile derneklerimize üye emekli ve çalışanlarımızın maaşına işbu rakamlar üzerinden zam yapılması nedeniyle enflasyon rakamlarının çok altında zam almalarından dolayı hem emeklilerimiz hem de çalışanlarımız hak etmiş olduğu zamları alamayarak yoksullaşmaktadırlar. Açıklanan nedenlerle 7 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasına ait altı aylık enflasyon oranının yeniden incelenerek son altı ayın gerçek enflasyon oranlarının belirlenmesi ve enflasyon verilerinin hangi yöntemle belirlendiği ve madde sepetinde yer alan madde fiyatlarının ve ağırlıklarının tarafımıza bildirilmesi talebimiz vardır.”