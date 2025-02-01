Milyonlarca emekli, 2024 yılı için yapılan maaş düzenlemeleriyle birlikte maaşlarının arttığını öğrenmişti. En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesinin ardından, 1.969 TL'lik zam farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı ise merak konusu oldu. Meclis'te kabul edilen düzenlemenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, zam farkı ne zaman hesaplarda olacak?

Zam farkı için son adım

2024'ün ikinci yarısında açıklanan enflasyon verilerine göre, emekli ve memurlara yapılan zammın oranları belli olmuştu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %15,75 oranında zam yapılırken, en düşük maaş ise 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak, bu yeni düzenleme ile birlikte emekli maaşı artışının tamamlanabilmesi için son adım atılmadı.

Ocak ayında zamlı maaşlarıyla ödeme alan emekliler, 12.500 TL'lik maaşla başladı, fakat en düşük maaşı almakta olan emeklilerin maaş farkı devlet tarafından ödenecekti. Bu fark, 1.969 TL olarak belirlenmişti.

Zam farkı ne zaman yatacak?

Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, emeklilerin zam farkı ödemelerinin Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 4 milyon emekli, bu farkın ödemesini alacak ve maaşlarındaki artış farkını hesaplarında görebilecek.