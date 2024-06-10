Bugün başlayacak olan bayram ikramiyesi ödemeleri, emekliler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte ödeme takvimine ilişkin detaylar:

Ödeme Takvimi:

4C (Emekli Sandığı) Emeklileri: Ayın 10’u itibariyle ödemeler başlayacak.

4B (Bağ-Kur) Emeklileri: Ayın 11’inde ikramiyeler hesaplara yatırılacak.

4A (SSK) Emeklileri: Ayın 12, 13 ve 14’ünde toplamda üç gün boyunca ikramiyeler ödenecek.

Bu ödemeler, emeklilerin maaş alma takvimine göre gerçekleştirilecek. Toplamda 16 milyon emekli, bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Ödeme Miktarı ve Artışlar:

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, emeklilere bu bayramda da 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Bayram ikramiyesi miktarı, zaman içinde önemli artışlar gösterdi. İlk olarak 2018 yılında yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlanan ikramiye, 2021'de bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı.