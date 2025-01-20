2024’te zamlı emekli maaşının hesaplara geçmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki, yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak mı? İşte yanıtı ve tüm detaylar!

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2024'te emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyesi de gündemde. Ramazan ve Kurban Bayramı’na özel ödenecek ikramiyeler için tarih belirlendi. Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, yeni emekliler de ikramiye alacak mı?

İkramiye ödeme takvimi

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 24-28 Mart

Kurban Bayramı İkramiyesi: 2-5 Haziran

Yeni emekliler bayram ikramiyesi alacak mı?

Yeni emekli olanlar, bu yılki bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emekli maaşı alan malul, dul ve yetim aylığı sahiplerinin de ikramiye alacağı duyuruldu. Ancak ölüm aylığı alanların hesaplaması farklı olacak.

Ölüm aylığı alan eş ve çocuklar, aylık oranlarına göre ikramiye alacak. Örneğin, dul eşin aldığı ölüm aylığının oranı yüksekse, ödenecek ikramiye de ona göre hesaplanacak.

Maluller, bayram ikramiyelerini tam olarak alacak. Ölen emeklinin eş ve çocukları ise hisse oranlarına göre ikramiye alacak.