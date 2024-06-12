Başkan Tugay'ın seçim döneminde verdiği sözler bir bir hizmetlere dönüşüyor. 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımda aylık 10 kontörlük ücretsiz biniş imkanı sunan Anne Kartı'nın ardından, şimdi de 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere 60 kontör yüklenen Anne Kartı uygulaması hayata geçirildi.

Emekli Dayanışma Kartı ile de ihtiyaç sahibi emeklilere su faturası, kira ve market desteği sağlanacak. Hazırlanan kartlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılmaya başladı. İlk etapta su faturası desteği faaliyete geçti. İhtiyaç sahibi emekliler en kısa sürede kira ve market desteğinden de yararlanabilecek.

3 bin 398 emekliye destek

Uygulama ile İzmir'deki emekliler, su kullanımının ilk 4 metreküpünden (4 ton) ücretsiz faydalanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bizvariz.izmir.bel.tr" üzerinden gelen başvuruları inceleyerek 3 bin 398 ihtiyaç sahibi emekli vatandaşı belirledi. Destekten faydalanacak emekliler İZSU Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Kişilerin Emekli Dayanışma Kartlarına mayıs ayı faturalarına istinaden ödeme yapılacak. Buna göre 4 metreküplük miktarın bedeli Haziran ayı içinde kartlara aktarılacak.

"Kimse bu yoksulluğu hak etmiyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, giderek derinleşen ekonomik krize dikkat çekerek şunları söyledi: "Kimse bu yoksulluğu hak etmiyor. Ağır ekonomik koşullar en çok da emeklilerimizi zorluyor. Kampanya döneminde sözünü verdiğimiz ulaşımda indirimi kapsayan Anne Kartı ile beraber Emekli Dayanışma Kartını da hızla hayata geçirdik. Uygulama ile İzmir'de ihtiyaç sahibi emeklilerimiz su kullanımının ilk 4 metreküpünden ücretsiz faydalanacak. Aynı zamanda tüm abonelerin ilk 4 metreküp su tüketim bedellerinde yüzde 25 indirim uyguluyoruz. Suda indirimli tarife de 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girdi. İhtiyaç sahibi emeklilerimizin yanındayız."

Mayıs ayı için 450 bin TL destek

Emekliye Destek projesi için, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 0-10 metreküp arası 1 metreküp birim fiyatı 33,13 TL olarak fiyatlandırıldı. 4 metreküp fiyatı 132,52 TL olarak belirlendi. Uygulamayla birlikte ilk etapta 3 bin 398 kişiye aylık toplam 450 bin TL nakdi destek sağlanmış olacak. Uygulamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım almaya uygun görülen vatandaşlar faydalanabiliyor. Hem annelere ulaşım hem de emekli desteği için kurum tarafından belirlenen kişilere bilgilendirme mesajları gönderilecek.