Bakan Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesinin ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını belirtti. İkramiyeler ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler, emeklilerin statülerine göre belirli tarihlerde gerçekleştirilecek. İlk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine, ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödeme yapılacak.

Kimler ikramiye alacak?

Bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilecek. Maaş hisseleri oranında ödeme yapılacak olup, yüzde 75 oranında maaş alanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranında maaş alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapılacak. İş kazası ve meslek hastalığı olan kişiler de iş göremezlik geliri derecesine göre ikramiye alacak.

EYT düzenlemesi ve ikramiye

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu. EYT başvurusu yapacak kişilerin, emekli ikramiyesinden faydalanabilmesi için 31 Mayıs tarihine kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran itibarıyla başvuru yapanlar, ikramiye ödemelerini gelecek yıl alabilecekler.

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları

Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik yaptığı açıklamada, "Takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi. Ayrıca, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklinin bulunduğunu belirten Işıkhan, emeklilerin sosyal hayata dair yararlanabileceği hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacaklarını ifade etti.