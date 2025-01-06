Zamlı emekli maaşları ve promosyonlar netleşiyor

2025’in ilk yarısında emeklilere yapılacak %15,75 oranındaki zam kesinleşti. Yeni düzenlemeyle maaşlar önemli ölçüde artış gösterdi:

15.000 TL maaş → 17.362 TL

17.500 TL maaş → 20.256 TL

20.000 TL maaş → 23.150 TL

En düşük emekli maaşı yükseliyor!

Mevcut en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL'nin, zam ve enflasyon farkları sonrası 14.000-15.000 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.

Bankalar promosyon rekabetinde

Zamlı maaşların 17 Ocak'ta hesaplara yatmasıyla bankalar promosyon kampanyalarını güncelliyor. Şu anki promosyon teklifleri 12.000 TL ile 21.000 TL arasında değişiyor. İşte öne çıkan teklifler:

Garanti Bankası: 15.000 TL’ye kadar promosyon.

Yapı Kredi: Maksimum 20.000 TL.

Halkbank: 12.000 TL’ye kadar ödeme.

İş Bankası: Üst limit 12.000 TL.

ING Bank: Promosyonlar toplamda 21.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Promosyonlar artabilir mi?

Uzmanlar, rekabetin daha da kızışacağını ve promosyon ödemelerinin 24.000 TL seviyelerine kadar yükselebileceğini öngörüyor.