

Kültürel hayatın önemli bir parçası olan sinema, emekliler için daha erişilebilir hale geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan anlaşma, emeklilere sinema biletlerinde %30 indirim imkanı sunuyor. Bu protokol, emeklilerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve kültürel etkinliklerden daha fazla faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Tüm seanslarda geçerli indirim

Yapılan anlaşma kapsamında, SİSAY üyesi sinema salonları, emekli kimlik kartını ibraz eden emeklilere günün her saatinde tüm seanslar için %30 indirimli bilet sunacak. Bu indirim, emeklilerin sinema deneyimlerini daha uygun maliyetlerle yaşamalarına olanak tanıyor. Özellikle kültürel etkinliklere katılımın teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, emekliler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Sosyal hayata katılım artacak

Bu indirim, emeklilerin sosyal hayatta daha aktif olmalarını teşvik ediyor. Sinema, emekliler için hem eğlenceli bir aktivite hem de sosyal bir buluşma noktası haline gelecek. Emekliler, bu fırsattan yararlanarak hem yeni filmleri takip edebilecek hem de sosyal bağlarını güçlendirebilecekler.

Emeklilerin yaşam kalitesine katkı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu protokolün emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Emeklilere yönelik bu tür fırsatların, onların hayatına değer katacağı ve sosyal hayata daha fazla dahil olmalarını sağlayacağı ifade edildi. Bakanlık, benzer projelerle emeklilerin kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırmaya devam edecek.