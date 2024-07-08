SGK, emekliler için hazırladığı dijital kimlik kartı ile bakanlıklar, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların sunduğu özel indirim ve fırsatları duyurdu.

SGK tarafından emeklilere yönelik olarak hazırlanan ‘Emekli Dijital Kimlik Kartı’ sayesinde emekliler, birçok özel indirim ve fırsattan faydalanabilecekler. Bu yeni uygulama, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara çeşitli avantajlar sunmak amacıyla geliştirildi.

SGK’dan resmi açıklama

SGK, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara ‘http://emekliler.gov.tr’ adresi üzerinden erişebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Bu duyuru, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Dijital kimlik kartı nasıl oluşturulacak?

SGK’nın hazırladığı bilgilendirme videosunda, dijital kimlik kartının nasıl oluşturulacağına dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Emekliler, SGK’nın resmi web sitesi üzerinden dijital kimlik kartlarını oluşturabilecekler. Kart oluşturulduktan sonra PDF formatında çıktısı alınabilecek ve üzerindeki QR kod sayesinde özel indirimlerden yararlanılabilecek.

Emeklilere özel indirimler ve avantajlar

Yeni dijital kimlik kartı ile emekliler, çeşitli bakanlıklar, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların sunduğu özel indirimler ve avantajlardan faydalanabilecekler. Bu fırsatlar arasında indirimli alışveriş, uygun fiyatlı telekomünikasyon hizmetleri ve bankacılık avantajları yer alıyor.

Emekliler, kendilerine sunulan tüm fırsat ve indirimlerle ilgili detaylı bilgilere ‘http://emekliler.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşabilecekler. SGK’nın resmi web sitesinde yer alan bu bilgiler, emeklilerin dijital kimlik kartlarını etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.