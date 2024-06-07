Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin emeklilere yüzde 20 indirim yapmasını öngören hüküm, yeni yönetmelikle birlikte yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeye göre, 2024 yılı sonuna kadar emekliliğini belgeleyen yolculara, Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanmak isteyen emeklilerin, emeklilik durumlarını bilgi ve belgeyle beyan etmeleri gerekecek. Ayrıca, bu hükme uymayan B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine her bir ihlal için 5 uyarma cezası verileceği belirtildi. Emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak bu düzenleme, ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.