Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır! Emeklilerimize özel indirimler ve birçok fırsata 'emekliler.gov.tr' adresinden erişebilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.

SGK'nin paylaşımında, internet sitesi üzerinden oluşturulan 'dijital kimlik kartı'nın nasıl kullanılacağına ilişkin detayları içeren bir videoya da yer verildi. Bu kartın üzerindeki QR kod sayesinde, emekliler kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecekler.