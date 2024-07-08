Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; Emeklilerin İntibak Sorununun Çözülmesi İçin TBMM’de Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; emeklilerin intibak sorununun çözülmesi için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Karakoz açıklamasında emekliler geçinemiyor, emekliler yıllardır adalet bekliyor, maaş farklarının kapanmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi konunun TBMM’de yapılacak bir yasal düzenlemeyle çözülmesi gerektiğine hükmetmiştir onun için intibak sorunu kanun yoluyla çözülmelidir” dedi.

Madem söz verdininiz emeklinin intibak sorununu çözeceksiniz

Düşük emekli aylığı adaletsizliğini giderilmesi, emekli maaşlarının günün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesi ve 2000 sonrası başta olmak üzere emekli vatandaşlarımızın eşitleriyle arasında oluşan maaş farklılıklarının giderilmesi için yeni bir intibak düzenlemesinin şart olduğunu ifade eden CHP’li Karakoz; “AKP iktidarı madem söz verdi o zaman emeklinin intibak sorununu hemen mecliste bir kanun teklifi ile çözecek. Ya da bizim bu teklifimize sırtını dönmeyerek komisyon kurulmasına razı gelecek. Eğer İktidar emekliyi refaha kavuşturacak, maaşlarda ki adaletsizliği ortadan kaldıracak bir İntibak Yasası çalışmasını meclise getirirse evet oyu vermeye hazır olduklarını” ifade etti.

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır

CHP’li Karakoz; “AKP İktidarının temsilcileri emekliden oy alabilmek için her seçim dönemi bu sorunu çözeceklerine dair açıklamalar yaptılar. Bugün gelinen nokta da biz ne zaman emeklilerin maaşlarını ve diğer sorunlarını gündeme getirsek iktidar hep kulağının üzerine yatmaktadır. İktidar yaptığı kanun değişiklikleriyle 1 Ekim 2008’den sonra aylık bağlama oranını düşürdü ve sosyal güvenlik sistemini öyle karmaşık bir hale getirdi ki emekliye bağlanan maaşlar mum gibi eridi. Sonuç olarak emeklilerimizin intibak sorunu TBMM çatısı altında çözülmelidir. Madem emekliye söz verdiniz, o zaman sözünüzü tutun ve bu sorunu çözün. Ayrıca en düşük emekli maaşını da bir asgari ücret seviyesine çıkartın” çağrısını yaptı.

Evrim Karakoz kimdir?

Evrim Karakoz, 1978 yılında Aydın’ın Germencik ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar Sandıklı’da, lise eğitimini ise Isparta Gönen’de tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Evrim Karakoz, 2005 yılından beri Aydın’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Karakoz, 2012-2013 yıllarında CHP Aydın Merkez İlçe Yönetiminde Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2014-2019 yılları arası Efeler Belediye Meclis Üyeliği, 2019-2023 yılları arasında Kuşadası Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

2014-2023 yıllan arasında Aydin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Aydın’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde 28. Dönem Aydın Milletvekili seçilerek parlamentoda yer aldı.

Evrim Karakoz, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.