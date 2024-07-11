Kaynaklara göre, bu maaşlara 2 bin lira civarında bir iyileştirme yapılması planlanıyor ve çalışmalar tamamlandı. Ancak bugün yapılacağı duyurulan toplantının emekli maaşlarıyla ilgili olmadığı ve genel ülke yönetimine dair diğer konuların ele alınacağı belirtildi.

Toplantının detayları

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının, emekli maaşlarıyla ilgili olmayıp çeşitli kanun değişiklikleri ve idari işleri içereceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da olması nedeniyle toplantıya katılmayacağı, toplantının tasarruf tedbirleri ve kamuya alınacak personelle ilgili olduğu kaydedildi.

Karar aşaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü

En düşük emekli aylıklarına yapılacak ilave artış için son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı'nın Cuma günü Türkiye’ye döneceği ve kararın ardından tasarruf paketiyle ilgili kanun teklifine bir madde eklenerek artışın yapılabileceği vurgulandı. Alternatif rakamlar ve seçenekler üzerinde yapılan çalışmaların devam ettiği, bu alternatiflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı ifade edildi.