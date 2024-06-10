Natixis'in yeni Küresel Emeklilik Endeksi (GRI) raporu, emeklilerin yaşam kalitesi, mali güvence ve sağlık hizmetleri açısından en iyi seçenekleri gözler önüne seriyor. İşte emeklilik için en cazip 5 ülke:

Norveç: Emeklilik için zirvede!

Gelişmiş sosyal güvenlik sistemi, yüksek yaşam standartları ve sağlam ekonomisiyle Norveç, emekliler için adeta bir cennet. GRI sıralamasında %81'lik etkileyici bir oranla zirveye yerleşen Norveç, emeklilik yıllarınızı huzurla geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek.

İsviçre: Refah ve güven için ikinci sırada!

Yüksek gelir düzeyi, kaliteli sağlık hizmetleri ve güvenli yaşam ortamıyla İsviçre, emeklilik için rüya gibi bir ülke. GRI'da %80'lik oranıyla ikinci sırada yer alan İsviçre, emeklilikte lüks ve konfor arayanların gözdesi.

İzlanda: Doğanın kalbinde huzurlu bir emeklilik!

Muhteşem doğal güzellikleri, temiz havası ve eşitlikçi toplumsal yapısıyla İzlanda, emeklilik için benzersiz bir deneyim sunuyor. GRI'da %79'luk oranla üçüncü sırada yer alan İzlanda, doğayla iç içe sakin bir emeklilik düşleyenlerin tercihi.

İrlanda: Temiz hava ve sağlıklı bir yaşam!

Yemyeşil doğası, temiz havası ve gelişmiş sağlık sistemiyle İrlanda, emeklilikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam vadediyor. GRI'da %76'lık oranla dördüncü sırada yer alan İrlanda, doğa tutkunu emekliler için ideal bir seçenek.

Avustralya: Güneşin ve mutluluğun ülkesinde emeklilik!

Yüksek yaşam standartları, gelişmiş ekonomisi ve sıcakkanlı insanlarıyla Avustralya, emeklilikte yeni bir hayata başlamak isteyenler için cazip bir seçenek. GRI'da %75'lik oranla beşinci sırada yer alan Avustralya, emeklilikte macera ve eğlence arayanlara hitap ediyor.

Peki ya ABD?

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan ABD, emeklilik konusunda beklentileri karşılayamadı. GRI'da %69'luk oranla 18. sırada yer alan ABD, emeklilikte yaşam kalitesi ve mali güvence açısından diğer ülkelere göre geride kaldı.

Hangi ülke size göre?

Emeklilik için en iyi ülke seçimi, kişisel tercihlerinize ve beklentilerinize bağlı. Doğayla iç içe sakin bir yaşam mı, yoksa lüks ve konforlu bir emeklilik mi arıyorsunuz? Karar vermeden önce GRI raporundaki detaylı verilere göz atmayı unutmayın.