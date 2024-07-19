Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları, emeklilik sisteminde değişiklik yapmak üzere çalışmalar başlatıyor.

Hükümet, emeklilik sisteminde kapsamlı bir değişiklik yapacak. Emeklilik yaşı, kadınlarda 60 ve erkeklerde 65 olacak şekilde yükselecek. Sigorta süreleri yeniden belirlenecek ve maaşlar, prim gün sayısına göre hesaplanacak. Kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, bu alanda düzenli yasa çıkarılacağı yerine alternatif bir formül uygulanacak. Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlar için sosyal destekler sağlanacak; yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımları sunulacak. Bu değişiklikler, EYT ile getirilen hakları etkilemeyecek.

Yaş ve prim gün sayısı düzenlemesi geliyor

Emeklilik sisteminde adil ve kalıcı formüller geliştirmek üzere çalışmalar yapılacak ve çeşitli ülke örnekleri incelenecek. Buna göre, emeklilik yaşı erkeklerde 65, kadınlarda ise 60 olarak belirlenecek. Maaşlar, prim gün sayısına göre hesaplanacak ve sigortalılık süreleri netleştirilecek. En düşük emekli maaşı alan ve geçim zorluğu çekenlere sosyal yardım desteği sağlanacak, ancak bu destekler her düşük emekli maaşı alan için geçerli olmayacak; destekler, bireylerin geçim kaynaklarına göre belirlenecek.

Hane bazlı destek ve sosyal yardımlar başlıyor

En düşük emekli maaşı belirli bir limite çekilecek ve Hazine desteği sona erecek. Artık hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, geçim zorluğu çeken ve düşük emekli maaşı alan dar gelirlilere yol, yakıt, gıda ve ulaşım desteği sunacak. Ayrıca, kira yardımı nakit olarak verilecek.

Emeklilik reformu yolda!

Adil ve dengeli bir bütçe sağlandıktan sonra en düşük emekli maaşı düzenlenecek ve prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Herkes prim gün sayısına göre maaş alacak. AK Parti kaynakları, emeklilik sisteminde ciddi bir reform çalışması başlatacaklarını belirtti. Emeklilik maaşlarının netleştirilmesi, prim artışıyla maaş miktarının artırılmasının sağlanacağı bir sistem oluşturulacak. Ayrıca, kayıt dışı ile mücadele vurgulanacak ve geçiş süreci planlanacak. Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yol, gıda ve kira yardımı yapacak.

Reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması ve kademeli geçiş sürecinin uygulanması bekleniyor.