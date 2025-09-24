Türkiye’de emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik geliyor. Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanlara mevcut emeklilik haklarının yanında ek birikim imkânı sunmayı hedefliyor. Uzmanlar, çalışanların hak kaybı yaşamayacağını, aksine birikim olanaklarının artacağını vurguluyor.

TES resmen hayata geçiyor

2026’da yürürlüğe girecek TES ile çalışanlar, mevcut emeklilik haklarının yanında işveren katkısıyla desteklenen ikinci bir emeklilik seçeneğine sahip olacak. Sistem kapsamında, kıdem ve ihbar tazminatı gibi kazanılmış haklarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Primler, işveren katkısı veya işsizlik fonu üzerinden sağlanacak.

Zorunlu katılım

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde çalışanların çıkış hakkı bulunuyordu. Ancak TES’te işverenin doğrudan prim yatırmasıyla sistemden ayrılma seçeneği olmayacak. Bu özellik, Türkiye modelini Avrupa’daki benzerlerinden ayıracak.

Çalışanlara ek birikim fırsatı

TES’in en önemli avantajı, çalışanlara ek birikim yapma imkânı tanıması olacak. Uzmanlar, kıdem tazminatı, evlilik veya askerlik gibi nedenlerle alınan tazminatlarda değişiklik olmayacağını belirtiyor. Sistemde biriken primler, normal emeklilik şartlarında kullanılabilecek; ancak bireysel emeklilikteki gibi erken çekim imkânı bulunmayacak.

Uzun vadeli faydalar

Uzmanlar, TES’in hem çalışanlara ek gelir sağlayacağını hem de ülke ekonomisine kurumsal tasarruf katkısı sunacağını söylüyor. Avrupa’da benzer modeller genellikle isteğe bağlı yürütülürken, Türkiye’de TES zorunlu katılım esasına dayanacak.