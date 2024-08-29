Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) açıkladığı verilere göre ağustos ayında açlık sınırı 19 bin 21 liraya, yoksulluk sınırı 62 bin 772 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti 25 bin liraya dayandı.

Et ürünlerinde fiyat artışı zirvede

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk sekiz ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında fiyatlar yeşil mercimekte yüzde 20.59, kırmızı mercimekte yüzde 24.03, kuru fasulyede yüzde 12.06, nohutta yüzde 20.54, pirinçte yüzde 16.74 oranlarında arttı.

Fiyat artışı peynirde yüzde 26.53, yoğurtta yüzde 24.98, tereyağı yüzde 21.52, siyah zeytinde yüzde 24.14, balda yüzde 23.35, pekmezde yüzde 24.01 oranlarında oldu.

En çok fiyat artışı et ürünlerinde yaşandı. Dana etinin fiyatı yüzde 27.42, kuzu etinin fiyatı yüzde 36.99 oranlarında arttı.

Yoksulluk sınırı 63 bin liraya dayandı

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 271 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 772 lira oldu.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 962 liraya yükseldi.

Mutfak enflasyonu artıyor

Türk-İş’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” önemli ölçüde arttı.

Ağustos ayında mutfak enflasyonu yüzde 0,19 olarak hesaplandı.

Son 12 ayda bu oran yüzde 57,99’a ulaştı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 77,66 oldu.

Verilere göre, yılın ilk sekiz ayında birçok temel gıda maddesinde fiyatlar dikkat çekici düzeyde yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0,19 oranında gerçekleşti.

Asgari ücret 17 bin, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira

Açıkladığı verilere göre ağustos ayında açlık sınırı 19 bin 21 liraya, yoksulluk sınırı 62 bin 772 liraya yükselmesine karşın 17 bin lira olan asgari ücrete yılın ikinci dönemi için zam yapılmadı.

Emekli aylıkları ise yılın ikinci dönemi için kök aylıklara zam yapılmadan Hazine yardımıyla ancak 12 bin 500 liraya çıkarılabildi. Ölüm aylıkları ise kesinti yapıldığı için belirlenen bu düzeyin altında kaldı.