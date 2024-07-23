Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Emekliler, seçim öncesinde de seçim sonrasında da ve bayramda da umduğunu bulamadı. Zamların etkileri ve fiyatların yükselmesinin etkileri pazardaki fiyatlara, akaryakıt, ulaşım, gıda, giyim fiyatlarına yansıyarak etiketler ikiye katlandı. Emeklilerin beklediği 25 bin liralık düzenleme 12 bin 500 lirayı bulunca DİSK Emekli-SEN Ege Bölge Temsilcisi Sebahattin Yeşiltepe, “Ev kiraları 15 bin lirayı geçerken, taze fasulye ve limon 100 liraya dayanmışken, gram altın 2 bin 600’ü geçerken bu nasıl zam? Bir gram altını bile çok gördüler bize” dedi.

Bu filmi zaten gördük

DİSK Emekli-SEN Ege Bölge Temsilcisi Sebahattin Yeşiltepe, gazetemize yaptığı konuşmada emekliye verilen 2 bin 500 liralık ek zamma sitem etti. Yeşiltepe, “Bu yapılan zammı geçmişte yaptıkları taktiğin aynısını yapıyorlar. Bize verilen bu ek zammı büyük bir lütufmuş gibi bol keseden laflarla süsleyip anlatıyorlar. Geçen yıl da aynısını yaptılar, verdikleri zam 2025 temmuz aynına kadar olacak Aralık ayında biz size hazineden zor şartlarda ek zam yaptık ne zammı istiyorsunuz diyecekler. Yani bu filmi biz zaten gördük, ülkenin uçurama doğru gittiğini yoksulluk, yokluk içerisinde olduğunu biliyoruz. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) saçmalığının artık kabullenemez olduğunun farkındayız, bunun için alanlarda kırmızı kart göstermeye devam edeceğiz. Meclis’teki siyasi partilerin bir şeyler yapmalarını isteyeceğiz, bıçak kemikte! Asgari ücretin altında ölüm maaşı almaktan bıktık. DİSK Emekli-SEN olarak yapılan haksızlıkları örgütlenerek alanlarda gösterip, kalan günlerimizi de insanca yaşamak için mücadele edeceğiz. Bu ülkede ev kirası bile olmayan maaşlarla yaşamaktan usandık, evle meydandaki banktan, evle kahve arası mekik dokurken kimseye çay parası ödemeye korkarak yaşamaktan usandık. Bizler, ölümü bekleyen insanlar olarak görmelerinden bıktık insan onuruna yarışır bir yaşam istiyoruz artık bıçak kemikte. Verilen zamla ne alabiliri ki? Bugün bir gram altın 2 bin 600 lirayı geçti. Yani emekli, bir gram bile etmiyor” ifadelerine yer verdi.

Kimse bizi dinlemiyor

DİSK Emekli-SEN Ege Bölge Temsilcisi Sebahattin Yeşiltepe, “Emeklilerin kurduğu SSK’nın içini boşaltıp bizlere bir şeyler vermemek için her yolu denediler. Bayram ciddi anlamda kötü geçerken bugün bayram ikramiyesi altında bir ek ücret artışı vermeleri, kanımıza dokunuyor.

Yaşam savaşı veriyoruz

Başkan Yeşiltepe, “Yıllar sonra emeklinin gördüklerine ve yaşadıklarına baktığımızda ‘umutlanamıyoruz’ ama yine umutlanmak istiyoruz. Bu ülkenin düze çıkması için 16 milyon emeklinin de refaha kavuşmamız gerekecek. Haklıyız ve hakkımızı da alamıyoruz, bizler de bunu dışarıda tepkilerimizle söylemeye çalışıyoruz. Bizler, birlik olarak bunu anlatıp demokratik hakkımızı hem iktidara hem de muhalefetten istiyoruz. Bizler hâlâ yaralıyız ve evimizden dışarı adım atamıyoruz. Her adımımız binlerce lira para yapıyor. Pazar alışverişi, market alışverişi ve giyim alışverişini de eklediğimizde maaşlı olduğumuz halde borçlu kalıyoruz. İşsizden beter bir halimiz var. Maaşımız bugün 12 bin 500 lira olsa ne değişecek? Asgari ücretin, açlık, yoksulluk sınırının kat kat altında yaşam savaşı veriyoruz” dedi.