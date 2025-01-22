2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek ikramiyelerle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler için bu yıl dört farklı zam formülü gündemde. Özellikle yüzde 50 artış ve enflasyon oranına dayalı zam seçenekleri dikkat çekiyor.

Bayram ikramiyesi için dört formül

6 Aylık Enflasyon Oranı: Yüzde 15,75 oranında zamla ikramiyelerin 3.500 TL’ye çıkarılması gündemde. Yıllık Enflasyon Oranı: 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 baz alınırsa, ikramiyeler 4.331 TL’ye ulaşabilir. Sabit Artış: 1.000 TL eklenerek toplam tutarın 4.000 TL’ye çıkması öngörülüyor. Yüzde 50 Artış: Geçtiğimiz yılki artış modeli tekrarlanırsa, ikramiyeler 4.500 TL’ye ulaşabilir.

Ödeme tarihleri açıklandı

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart, Kurban Bayramı ödemelerinin ise 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Bayram ikramiyelerindeki artış, dul ve yetim aylığı alanları da kapsayacak. Hisseleri oranında ödeme alacak olan hak sahipleri için artış oranları netleşmeye başladı.